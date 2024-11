Lanazione.it - Il Comune batte cassa. Proprietà in vendita per 700mila euro

Un "tesoretto" da 673mila, che garantirebbe certamente nuova linfa alle casse comunali. E quanto, perlomeno in linea potenziale, ildi Capraia e Limite potrebbe inre nel prossimo triennio dalladei beni pubblici in alienazione, stando all’ultimo elenco approvato dalla giunta Giunti nei giorni scorsi. l’anno indicato nel piano è riferito all’avvio della procedura di dismissione e non alla conclusione. Nel documento viene indicato per ogni bene inl’anno riferito all’avvio della procedura di dismissione. Iniziando dal 2025, che vedrà "in vetrina" due terreni ed un immobile. Gli appezzamenti si trovano entrambi in via delle Rose e la quotazione delè di 10milaper il primo e di 8mila per l’altro. Più alto il valore del terzo bene, consistente in un appartamento di circa 65 metri quadrati situato a Limite, in Piazza Vittorio Veneto: la valutazione effettuata dall’ente per dismetterlo è di 65mila, in quanto necessità di alcune opere manutentive come specificato nell’apposita scheda.