Movieplayer.it - Grande Fratello: "Con Shaila hai avuto una botta di cu*o," sentenzia Enzo Paolo Turchi a Javier

Leggi l'articolo completo su Movieplayer.it

Nel corso di una chiacchierata serale a bordo piscina nella Casa più spiata d'Italia, il coreografo ha affermato di essere convinto chesia stato fortunato ad essere lasciato dalla ex velina. "Non tutti i mali vengono per nuocere", dice un antico proverbio; questo è il concetto cheha espresso in maniera più colorita parlando conMartinez. Il pallavolista, due settimane fa, è stato lasciato daGatta, che è corsa tra le braccia di LorSpolverato. La reazione dialla fine della storia traMartinez eGatta Nelle ultime ore, sul web si è diffusa la voce che il marito di Carmen Russo vorrebbe abbandonare lo show. Il coreografo aveva già espresso questo desiderio in precedenza, ma l'intervento di sua moglie, ospite .