Gaeta.it - Corteo pro Palestina a Milano: la voce dei giovani si fa sentire

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Un evento di forte impatto si è svolto oggi a, dove unproha visto la partecipazione attiva di molti. Questo movimento ha attirato l’attenzione non solo per la sua ideologia, ma anche per il modo in cui i manifestanti hanno voluto esprimere il loro soutien. Con bandiere palestinesi sventolate e slogan potenti, i ragazzi hanno dimostrato una determinazione che ha fatto risuonare le loro richieste nelle strade della città. La partenza dele l’atmosfera di protestaIlè iniziato attorno alle 15 in piazzale Cadorna, un luogo strategico che spesso ospita eventi pubblici di grande rilevanza. La mobilitazione ha visto un’affluenza significativa, conche si sono uniti per farla loroin favore del popolo palestinese.