Quotidiano.net - Attentato in Pakistan, bomba nella stazione ferroviaria di Quetta: 25 morti

Roma, 9 novembre 2024 – Massacro in, dove questa mattina un'esplosione ha devastato l’affollataprovincia del Balochistan, a sud-ovest del Paese. Il bilancio parziale è di 25, tra cui 14 soldati, secondo quanto reso noto da un funzionario della polizia locale, Mohammed Baloch. I feriti sarebbero oltre una trentina, molti dei quali versano in condizioni critiche. Ma secondo i soccorritori il numero delle vittime è destinato ad aumentare. Centinaia di passeggeri erano in attesa del treno quando è avvenuta l'esplosione, nelle prime ore del mattino. Il tetto dellaè stato squarciato dalla potente esplosione. "Le prime indagini suggeriscono che si tratta di un attacco suicida", ha dichiarato alla dpa Azam Baloch, un funzionario della polizia locale.