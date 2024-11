Nerdpool.it - Andor 2 – Disney svela la data d’uscita dei nuovi episodi!

I fan di Star Wars hanno ricevuto grandi notizie di recente, con una nuova trilogia in lavorazione, ma ora, una serie televisiva molto attesa ambientata nella galassia lontana lontana, ha appena ricevuto unadi uscita ufficiale. Si tratta di, serie acclamata dalla critica che molti pensavano non avrebbe avuto una seconda stagione ma che (fortunatamente) non è stato così. Per un po’ di tempo non si è parlato di, ma di recente l’applicazione mobile+ si è aggiornata con la pubblicità di(via ScreenRant), e in fondo alla locandina si legge ora “Stagione 2 in arrivo il 22 aprile”, in concomitanza con una delle più grandi celebrazioni di Star Wars.Ladi uscita della stagione 2 di, fissata al 22 aprile, coinciderà con il più grande evento dell’anno dedicato a Star Wars, la Star Wars Celebration, che si terrà tra il 18 e il 20 aprile 2025.