Liberoquotidiano.it - Sanità: Aloisio (M5s), 'urgono più operatori e risorse per Ssn'

Roma, 8 nov. (Adnkronos) - "Il nostro sistema di pronto soccorso è al collasso, e questo governo ha il dovere di intervenire quanto prima e non trincerarsi dietro comunicati o provvedimenti intrisi di propagandismo. Occorrono misure strutturali. Come evidenziato stamani da Simeu, la Società italiana di Medicina emergenza-urgenza, la carenza di personale è una criticità che non può essere più ignorata. Questa mancanza non solo compromette la qualità dell'assistenza ma aumenta anche il carico di lavoro e lo stress psicofisico degli: è inaccettabile che i nostri medici e infermieri debbano operare in condizioni di pressione e sovraccarico. In secondo luogo, il fenomeno del ‘boarding', che si traduce nelle attese sulle barelle, colpisce il 26% dei pazienti, una circostanza inammissibile che riflette una grave insufficienza nella gestione dei letti e delledisponibili: non possiamo permettere che i cittadini siano costretti a rimanere su barelle per ore, quando necessitano di cure tempestive".