PS5: Sony vuole rilasciare ogni anno, a partire dal 2025, dei grossi giochi single player

Il presidente, COO e CFO di, Hiroki Totoki, ha affermato nel corso del nuovo incontro con gli investitori che all’interno della società hintenzione disul mercato idal, cercando in questo modo dare spessore alla line-up di PS5.Dopo aver rivelato quanto ha venduto PlayStation 5 fino a questo momento, Totoki ha precisato che in quel del colosso giapponese hpianificato il rilasciodi importantitripla A, evitando di conseguenza di vedere un altroun po’ più scarico di nuove produzioni di peso come è stato il 2024.Leggiamo quanto affermato da Hiroki Totoki nelle scorse ore:“Posso dirvi che abbiamo intenzione di continuare a pubblicare, adal prossimofiscale e in avanti.