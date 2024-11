Ilfattoquotidiano.it - La sentenza per lo stupro di Palermo, la parte civile: “Conta la condanna, non gli anni”. La difesa: “Siamo mediamente soddisfatti”

Leggi l'articolo completo su Ilfattoquotidiano.it

“Settepi picciuteddi”, ha gridato una delle madri dei ragazziti per lodi gruppo. Unica scena di tensione fuori dal tribunale, dopo la lettura dellaper gli imputati. Una ventina di parenti, tra cui le madri dei ragazzi, hanno atteso per ore la decisione del collegio giudicante. Un carico emotivo trattenuto a stento, cercando ancora di difendere i propri ragazzi, provando a spiegarsi coi giornalisti: “Ha rovinato questi ragazzi, guardi qui”, indicano alcuni, mostrando alcune immagini della ragazza. Sono ore in cui si attende di sapere la sorte dei propri familiari. Poco dopo le 15, la campanella avverte che i giudici stanno per rientrare in aula per leggere la. Un processo che per il grande carico emotivo dei soggetti coinvolti e il grande clamore mediatico suscitato sin dai primi giorni in cui è stata resa nota la denuncia della ragazza nell’agosto del 2023, è stato celebrato a porte chiuse.