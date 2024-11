Lortica.it - La ciclostorica più breve al mondo arriva a Marciano della Chiana

Domenica 10 novembre si svolgerà la seconda edizione de “La Statica – Laa chilometro zero”Un evento unico nel suo genere, che celebra la passione per il ciclismo storico, si terrà domenica 10 novembre a. La seconda edizione de “La Statica – Laa chilometro zero” trasformerà il piccolo borgoValdiin un ritrovo per appassionati di biciclette d’epoca provenienti da tutta Italia. L’iniziativa, organizzata in collaborazione tra l’associazione La Chianina e il Divino Sfuso Team di Firenze, rappresenta un’opportunità di incontro e divertimento per chi ama la storia del ciclismo e il suo spirito di convivialità.Questa“miniatura” è l’occasione perfetta per chi desidera vivere una giornata all’insegnalentezza escoperta del territorio, tra sport, tradizione e buon cibo.