Jorit pronto a dipingere Avellino accolto dall’ex sindaco Festa

Tempo di lettura: < 1 minutoal secolo Ciro Cerullo, l’artista italiano specializzato in street art, attivo principalmente a Napoli e di recente protagonista anche di una polemica perchè fotografato con Putin è arrivato ad.Ad accoglierlo l’exGianlucache, lo scorso gennaio aveva annunicato di aver chiuso un’intesa con l’artista per realizzare i suoi celebri murales nelle zone periferiche della città: “Stamattina ho salutato il grande, un’artista di fama internazionale a cui affidai la realizzazione di 3 murales dedicati ad Ettore Scola e Sergio Leone. Un’opera straordinaria che darà ulteriore prestigio alla nostra città”. In programma opere dedicate ai due irpini illustri Ettore Scola e Sergio Leone, che verranno realizzate sui muri delle palazzine popolari di Quattrograna Est ed Ovest e che, nelle intenzioni, dovranno dare lustro alla città capoluogo irpino come avvenuto per Napoli grazie ai dipinti didi Maradona, Lucio Dalla, Rino Gaetano, De André, Antonio Gramsci, Martin Luther King e Dostoevskij.