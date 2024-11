Nerdpool.it - Gli appuntamenti imperdibili di Milan Games Week & Cartoomics 2024

Il countdown è partito. Ancora due settimane e prenderà il via la nuova e attesissima edizione di.Il programma finale della tre giorni si sta definitivamente completando, per un menù che soddisferà appieno anche i palati più esigenti dei tantissimi appassionati, attesi nell’ormai imprescindibile e storica location. Organizzata da Fierao in collaborazione con Fandango Club Creators, MGWCMX sarà teatro di numerosissimi eventi, talk, panel, incontri con ospiti nazionali e internazionali e la presenza delle più importanti realtà che dominano la scena mondiale nel campo del videogioco, del fumetto, dei giochi, dei collezionabili, ma anche del cinema, delle serie tv e della musica. Un vero e proprio omaggio alla cultura pop, da sempre collante tra le diverse generazioni, che troverà sfogo tra gli stand e sui palchi dei padiglioni 9, 11, 13, 15 e presso l’Auditorium di Fierao (Rho).