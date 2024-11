Fibrosi cistica, creato alimento contro malnutrizione associata

Leggi l'articolo completo su Ildenaro.it

Sviluppato uncompleto ad alto contenuto di energia e nutrienti specificatamente formulato per i pazienti con, per supportare adeguatamente il mantenimento dello stato nutrizionale, migliorare la crescita e lo stato di salute, inclusa la funzionalità respiratorio. Ne dà notizia, in occasione del XX Congresso Nazionale della Società Italiana per lo Studio dellaa Napoli , la PIAM Farmaceutici. La, malattia genetica ereditaria, colpisce circa un neonato su 2.500-2.700. La patologia interessa principalmente l’apparato respiratorio e il sistema gastro-intestinale, con una disfunzione pancreatica a cui consegue sindrome da malassorbimento e probabile. Tra il 25 e il 50% dei pazienti presenta diversi gradi di, che incidono negativamente sul recupero dalle riacutizzazioni della malattia, sull’efficacia delle cure, sulla guarigione delle ferite, sulla frequenza di complicanze come le infezioni.