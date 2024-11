Romadailynews.it - Cina: gioielli italiani a cammeo illuminano 7ma edizione CIIE (1)

Shanghai, 08 nov – (Xinhua) – Marco Russo, amministratore delegato di Russo Cammei, lucidapresso il museo di Russo Cammei a Napoli, in Italia, il 29 ottobre 2024. Russo Cammei, un rinomato marchio dispecializzato in cammei con sede nella citta’ dell’Italia meridionale, vanta un patrimonio secolare e un’eredita’ culturale. Produce e vende principalmenteartigianali realizzati con materiali naturali come conchiglie e agata. Quest’anno e’ il sesto anno consecutivo che partecipa alla, esponendo circa 200 opere d’arte.Marco Russo ha dichiarato che laoffre al marchio una delle piu’ importanti opportunita’ di mercato. (Xin) Agenzia Xinhua