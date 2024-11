Ilgiorno.it - Broker bresciano accusato di truffa da società tedesca: negata l’estradizione

Leggi l'articolo completo su Ilgiorno.it

Brescia- “La condotta per cui procede l’autoritànon corrisponde a nessuna fattispecie di reato prevista dalla legge italiana”. Risultato: “La consegna va rifiutata”. E’ la decisione presa oggi dalla Corte d’appello di Brescia in merito un 35enne di Brescia, arrestato lo scorso maggio in esecuzione di un ordine di arresto emesso dalla Germania per una presuntada mezzo milione euro in bitcoin ai danni di una. Le autorità tedesche ne chiedevano la consegna per poterlo processare in presenza. Ma la richiesta è stata appunto respinta. Incensurato, interessi in ambito finanziario, l’uomo era stato prelevato mesi fa dalla sua abitazione in centro a Brescia dai carabinieri. In mano avevano un mandato di arresto europeo emesso dalla Pretura di Furth in ordine a un presunto reato di ‘infedeltà’.