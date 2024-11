Calciomercato.it - Arriva l’assist decisivo per Giuntoli e Motta: “Il progetto Juve mi piace”

Leggi l'articolo completo su Calciomercato.it

Il messaggio per lantus è chiaro in vista della prossima estate: affare complessivo da oltre 30 milioni di euro Subitoe tra i migliori come rendimento della nuovantus targata Thiago. Stiamo parlando di Francisco Conceicao, sbarcato sotto la Mole negli ultimi giorni del mercato estivo.e Thiago(Ansa) – Calciomercato.itCristianoha strappato il prestito oneroso (7 milioni di euro, ingaggio compreso, più bonus) al Porto per il folletto lusitano, che sta facendo al differenza con le sue serpentine con la maglia bianconera. Gol, assist e dribbling ubriacanti per conquistare subito un ruolo di primo piano nello scacchiere die nel cuore dei tifosi della ‘Vecchia Signora’. La strategia della dirigenzantina è chiara, con l’obiettivo di rilevare a fine stagione l’intero cartellino di Conceicao.