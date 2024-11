Gaeta.it - Arrestati quattro giovani per sequestro e lesioni: un episodio inquietante a Champoluc

Facebook WhatsAppTwitter I recenti eventi a, in Val d’Ayas, hanno sollevato un ampio dibattito sulla crescente violenza tra iventenni del Canavese sono staticon accuse gravi che includonodi persona epersonali. Ciò che è accaduto, avvenuto in pieno giorno e con gente presente, mette in luce una situazione sociale allarmante che merita attenzione.L’aggressione e l’arrestoI carabinieri della stazione di Saint-Vincent/Châtillon hanno arrestato Mario Luca Horotan, Loris Alasia, Stefan Liviu Gladea e Andrei Filippo Muscaliu, tutti di origine canavesana, dopo un’aggressione brutale ai danni di un giovane di 24 anni. La vittima, dipendente di un locale di, è stata aggredita direttamente dopo essere stata seguita daiaggressori, anche tramite l’uso di un drone.