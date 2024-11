Oasport.it - WTA Finals, Barbora Krejcikova batte Gauff e si prende la semifinale: fuori Swiatek!

situtto! Sconfitta Cococon il punteggio di 7-5 6-4 in un’ora e tre quarti: è inalle WTAdi Riad da prima nel girone. Insieme a lei passa anche, mentre viene eliminata Iganonostante il successo di oggi contro Daria Kasatkina.Il primo set comincia con una fase di studio: entrambe le giocatrici non concedono praticamente nulla alla battuta. Il primo snodo arriva nel quinto gioco quandostrappa il servizio acon un paio di belle risposte. La ceca riesce a consolidare il break, ma inciampa sul 5-4, non mette tante prime e la statunitense reagisce piazzando il contro-break. Ecco però sul 5-5 c’è il nuovo passaggio a vuoto della numero 3 del mondo che perde il servizio a zero e il set per 7-5:risale da 15-40 e annulla un totale di quattro palle break perrsi il primo parziale.