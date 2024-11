Thesocialpost.it - Union Saint-Gilloise-Roma 1-1, brutto pareggio per i giallorossi di Juric

Finisce uno a uno tra: unper isenza grinta e disordinati, con l’unico squillo oltre al gol rappresentato dal palo colpito da Baldanzi al 52?. Ladi Ivanottiene così il terzoin quattro gare di Europa League contro l’, mancando un successo che avrebbe potuto rafforzare la posizione dell’allenatore, ma mantenendo comunque l’imbattibilità europea.Leggi anche: Elezioni Usa, parla Putin: “In corso una lotta per un nuovo ordine mondiale”La partita inizia in modo piuttosto lento, con un’occasione per Baldanzi al 12?, il cui tiro, però, è troppo centrale per impensierire il portiere Moris. L’risponde con Sykes, che su punizione di Vanhoutte anticipa Mancini di testa, ma non centra la porta.