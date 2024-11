Lopinionista.it - Trump, Bagnai: “Speriamo che ora si possa finalmente mettere il punto alla guerra in Ucraina”

ROMA – “L’informazione ci ha spesso detto che sarebbe stata una ‘-lampo’. Il conflitto russo-ucraino è stato un freno importantecrescita della nostra economia.che con l’elezione disiila questae si cominci a parlare di pace”. Così il deputato della Lega, Alberto, commentando l’esito delle elezioni Americane del 5 novembre e i possibili sviluppi del conflitto russo-ucraino, stamane nel corso della trasmissione Sky “Start”.“Gli scenari che si aprono non sono così catastrofici come sono stati rappresentati. Per la nostra economia ci dovrebbe preoccupare maggiormente la crisi della Francia e della Germania, che sono molto più importanti per la tenuta della nostra crescita piuttosto che l’ipotetico dazio sugli spaghetti, che probabilmente non ci sarà”, ha aggiunto