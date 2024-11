Ilgiorno.it - Scuola, formazione e università. A Lariofiere il salone per i giovani

Torna aYoung, ildell’orientamento dedicato ae lavoro in programma dal 14 al 16 novembre. Pensato per le nuove generazioni, ogni anno registra la visita di oltre 25mila tra ragazzi e famiglie provenienti da tutta la Lombardia, classi da 300 scuole, 160 realtà in esposizione, più di 200 eventi di orientamento. Nei padiglioni, trovano informazioni per accompagnare i ragazzi nel difficile momento della scelta formativa e professionale, presentandosi come una piattaforma di scambio tra domanda e offerta in campo scolastico e lavorativo. Sono presenti le maggiori scuole secondarie di secondo livello, gli istituti professionali, i centri di, le, le accademie e gli istituti post-diploma. Ma anche stand di Istituzioni, enti, aziende, forze di polizia, ordini e collegi professionali, fondazioni e associazioni, che presentano le opportunità riservate alle nuove generazioni.