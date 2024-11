Anteprima24.it - Il figlio di Angelo Vassallo: “Ora la verità sui depistaggi”

Tempo di lettura: 2 minutiAnche nei momenti più bui, non hanno mai perso la speranza di conoscere lasull’omicidio di. Quattordici anni dopo, la famiglia del ‘sindaco pescatore‘ ha – finalmente – intravisto un raggio di luce in fondo ad un tunnel fatto di, infedeltà ed ombre. I quattro arresti eseguiti in giornata rappresentano una “svolta che non avevamo mai vissuto”, ammette Antoniodi, commentando la notizia delle misure cautelari eseguite per l’omicidio del padre, avvenuto il 5 settembre del 2010. Un delitto rimasto per anni avvolto nel mistero a causa di omertà e silenzi.“Molte cose non vere sono state dette proprio per rallentare le indagini, bisogna portare alla luce tutte queste dinamiche“, ribadisce ildel sindaco, riavvolgendo il nastro dei ricordi e ripensando ai vari step dell’inchiesta che è stata condizionata da “chi ha raccontato fandonie e non ha collaborato”.