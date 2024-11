Bergamonews.it - Fermato con droga divisa in dosi, a casa merce elettronica rubata: arrestato un uomo

Bergamo. Nel pomeriggio di lunedì scorso (4 novembre) la Polizia di Stato di Bergamo haun cittadino straniero, regolare sul territorio nazionale, trovato in possesso di sostanza stupefacente.Durante un controllo della Polizia Locale in Via Paglia gli agenti della volante hannol’, originario del Gambia, trovandolo in possesso di 13 grammi di hashish e di 1,7 grammi di cocaina opportunamenteinpronte per essere vendute.La perquisizione domiciliare ha poi consentito ai poliziotti di rinvenire ulteriore sostanza stupefacente (circa 10 grammi di hashish) oltre a bilancini e materiale per il confezionamento, motivo che ha fatto scattare l’arresto.Nell’abitazione del gambiano è stata ritrovata anche della– tra cui tablet e telefoni cellulari – di dubbia provenienza: l’non ha saputo giustificarne il possesso e si trova ora indagato anche per il reato di ricettazione.