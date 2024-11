Fed taglia tassi di altri 025 punti Powell netto | Non lascio

Leggi l'articolo completo su Ildenaro.it

Roma, 7 nov. (askanews) – La Federal Reserve, la Banca centrale degli Stati Uniti hato idi interesse di riferimento di 25base, portando i fed funds a una forchetta del 4,50-4,75%. La mossa è in linea con le attese prevalenti e segue il taglio da 50base operato nella riunione dello scorso settembre. “Le prospettive economiche sono incerte” e il direttorio che stabilisce la linea monetaria, il Fomc, resta attento ai rischi sia sul versante inflazionistico che su quello occupazionale. “Abbiamo fatto un altro passo per ridurre il freno monetario, restiamo fiduciosi che la stabilità possa essere mantenuta”, ha spiegato il presidente dell’istituzione, Jeromenella conferenza stampa esplicativa. “Nel breve termine le elezioni (presidenziali negli Usa-ndr) non avranno alcun effetto sulla nostra linea”.