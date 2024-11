Terzotemponapoli.com - Chiariello: “Il Napoli ora dimostri progressi di gioco!”

Oggi su CRC, radio partner della SSCè intervenuto con il suo punto il giornalista Umberto: In merito al campionato del: “Chi dice che la Champions ruba punti al campionato? È l’assurdità di Adriano Galliani. L’uomo che iniziò come geometra comunale prima di aprire una bottega che montava antenne sui palazzi che chiamò pomposamente “Elettronica industriale”. Galliani è stato l’uomo delle antenne che ha affiancato Berlusconi nella sua esperienza calcistica. Cubare è un termine di edilizia che vuol dire “togliere punti”. Tutti pensano che sia un tema attuale quello che ha enunciato Adriano Galliani. È un vantaggio non giocare le coppe per un breve periodo poiché si può costruire la squadra ma nel calcio esiste una legge che è la legge motoria. La testa fa girare le gambe.