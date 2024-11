Ilgiorno.it - Case gioiello in mostra. Il catalogo dei sogni

“Sbirciare” nelle più belleinvisibili al pubblico. Private. E in non pochi casi scomparse, ristrutturate. Lo rende possibile la“NelleInterni a Milano 1928-1978”, da oggi al 16 marzo 2025, a Villa Necchi Campiglio,del FAI e del locale paesaggio abitato. Il pubblico in visita può stabilire confronti tra le stanze dove si aggira e quellete in foto nei ricchi album composti dai curatori Enrico Morteo e Orsina Simona Pierini, attingendo al volume Hoepli con lo stesso titolo. Delle circa 200svelate, le 71 che gli architetti (Sottsass, Figini, Gae Aulenti, Colombo.) hanno progettato per sé stessi, ovviamente, si sbirciano per cercare più evidente il progredire della modernità. Ma erano documentate da riviste come Domus e Casabella. Mentre in certi saloni nobiliari contagiati dalla modernità si accede solo oggi, con circospezione: chi erano i conti S.