Aperte iscrizioni per la 1000Miglia 2025, corsa in programma dal 17 al 21 giugno

(Adnkronos) – È ora possibile iscriversi alla quarantatreesima edizione dellapiù bella del mondo, indal 17 al 21prossimo. Il termine per formalizzare l’iscrizione è fissato alle ore 16:00 di giovedì 16 Gennaio, mentre la conferma di avvenuta accettazione, con conseguente pubblicazione dell’Elenco delle vetture ammesse, verrà inviata entro il 4 Aprile. La particolarità della 1000 Miglia, che vede confermato per il terzo anno consecutivo il format delle 5 giornate di gara, sarà il percorso “a otto” mutuato dalle epiche edizioni dell’anteguerra. Nella quarta giornata, all’altezza di Empoli, il tracciato in risalita incrocerà quello percorso durante la discesa e la gara arriverà a compiere per intero la traversata dell’Italia da Est a Ovest, collegando i due mari dalla sponda adriatica a quella tirrenica.