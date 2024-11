Sport.quotidiano.net - Un Bologna con il mal di gol. Castro lotta, ma tira troppo poco. Iling-Junior finisce presto la benzina. Dallinga entra: nessuno se ne accorge

Skorupski 7 Nel primo tempo con le sue parate tiene in partita i rossoblù. Singo vola più alto di tutti e lo beffa, ma il Var giustamente coglie una ‘sbracciata’ fallosa del difensore e l’arbitro annulla. Zero colpe sul gol di Kehrer. Posch 6 Il suo dirimpettaio cambia di continuo e il nazionale austriaco fatica a prendere le misure alla partita. Però non ne esce mai con stoica resilienza. Beukema 5,5 Embolo è un moto perpetuo che nel primo tempo disorienta tutto il reparto. Ritrova sicurezza nella ripresa, ma non è esente da colpe sul gol di Kehrer: l’area rossoblù è un flipper, ma la palla spiove dalle sue parti. Lucumi 6 Fino all’intervallo soffre anche lui le pene dell’inferno per arginare la fisicità degli attaccanti mobili di Hutter. Nella ripresa torna ‘The Wall’, prima della resa finale.