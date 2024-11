Si ferma Stefano De Martino stop temporaneo per Affari tuoi | quando non va in onda

Leggi tutto su Caffeinamagazine.it

Brutta notizia per il pubblico di Rai1.Deè costretto arsi conper cause di forza maggiore. Non può fare altro che accettare la decisione dei vertici di viale Mazzini, che hanno altre priorità da rispettare. Lui sarà stato già chiamato per comunicargli un cambiamento, che sicuramente impatterà non poco dato il successo della trasmissione. MaDepuò solo prendere atto di questa scelta su, senza che possa fare niente per evitarlo. Non sarà l’unico programma ad essere colpito da questa variazione della Rai, che comunque permetterà al pubblico di vedere un altro evento importantissimo e decisivo. E ci saranno certamente milioni di persone davanti alla tv. Leggi anche: “Non fare così”., finale amaro: nonna Adriana in lacrime e Dela consolaDeper: il motivo La programmazione della Rai sta per subire prossimamente una variazione perché c’è un appuntamento calcistico, che sarà fmentale e che necessariamente dovrà essere trasmesso dal primo canale.