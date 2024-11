Anteprima24.it - Raid incendiari e furti, vertice in Prefettura: fenomeni monitorati

Tempo di lettura: < 1 minutoNell’ambito del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal Prefetto Rossana Riflesso, è stato affrontato, tra i vari argomenti, un focus specifico dedicato alla situazione della sicurezza nei Comuni di Solofra e Venticano a seguito di alcuni recenti episodi criminosi che si sono registrati in quei territori. Nel corso dell’incontro, cui hanno preso parte i vertici delle Forze dell’Ordine ed i Sindaci dei Comuni interessati, anche sulla base dell’analisi dei dati di quest’anno in raffronto al medesimo periodo dell’anno precedente, non si rilevano particolari elementi di criticità, anzi, in alcuni casi si registra un decremento deicriminali. Le Forze dell’Ordine, comunque, mantengono, e continueranno a mantenere, la massima attenzione nelle aree in parola per le quali è stata già, comunque, disposta una intensificazione delle attività di monitoraggio e controllo del territorio.