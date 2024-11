Lanazione.it - Madonna di via Pietrapiana. L’opera corre per gli Oscar

Leggi tutto su Lanazione.it

Così bella da competere per l’. l prestigiosi Apollo Awards sono un po’ come la statuetta hollywoodiana dell’arte. E ’Ladi via’, la terracotta di Donatello (1450-1455 circa), è a tutti gli effetti una star, per la raffinata qualità, per il suo celebre autore e anche per la sua storia al limite del verosimile. Il bassorilievo in terracotta, col suo inconfondibile ’stiacciato’ donatelliano, fu acquistato dal Ministero della Cultura per il Bargello nel novembre del 2023. E proprio per l’acquisizione, adesso fa parte della short list per l’aggiducazioone degli Apollo Awards 2024, organizzati dall’inglese Apollo Magazine, che tra le varie sezioni annovera anche quella per la migliore acquisizione al mondo nel 2023. Il vincitore, scelto dalla giuria tra 12 opere d’arte acquisite nel 2023 da importantissime istituzioni quali il Louvre e il Musée d’Orsay di Parigi, il Getty Museum di Los Angeles, la National Gallery e il Victoria and Albert Museum di Londra, sara annunciato a Londra il 21 novembre.