La procura della FIGC sanziona la Reggiana | inibito il presidente Salerno e squalificato il ds Pizzimenti

Lafederalehaper 30 giorni Carmelodell’Ac, eper 45 giorni il direttore sportivo Marcello. Con loro,per 45 giorni anche l’ex dirigentesocietà Gianluca Vecchi eper 45 giorni l’altro ex dirigente, sempre del club emiliano, Marco Amaranti. Questo l’esito dell’indagine sulla squadra militante attualmente in Serie B e in riferimento alla stagione 2023-2024. Amaranti è stato giudicato “inidoneo ad assumere – si legge nel dispositivo – la carica di responsabile del settore giovanile in quanto privo dei necessari requisiti previsti” così come Gianluca Vecchi “privo di tesseramento”. Per questo il– per responsabilità oggettiva – è statoper “aver omesso di tesserare Vecchi all’iniziostagione sportiva, consentendo e non impedendo al soggetto di assumere la carica di responsabile del settore giovanile” e di “aver consentito” lo stesso per Amaranti.