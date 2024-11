Tvpertutti.it - La Corrida stasera sul NOVE: Amadeus si gioca tutto senza diretta

Il grande salto didalla Rai a Discovery ha suscitato grande curiosità e attese, ma il presentatore si trova ora a dover fronteggiare una sfida cruciale: convincere il pubblico a sintonizzarsi su Lasul, versione rinnovata dello storico show ideato da Corrado Mantoni negli anni '60. Dopo i pochi risultati ottenuti con Suzuki Music Party e i pessimi con Chissà Chi È, il conduttore deve dimostrare che il canale, e sopratDiscovery, hanno fatto bene a investire in lui. Lasulha già registrato puntata L'operazione non è semplice. La nuova edizione de Latornae in versione registrata dagli studi di Milano, come già vi abbiamo svelato nella nostra anteprima. Il programma si propone di rievocare lo spirito originale del format, celebrando l'Italia verace dei dilettanti allo sbaraglio, quei concorrenti eccentrici e spontanei che si esibiscono tra applausi e campanacci.