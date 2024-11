Inter-news.it - Inzaghi: «Scelte? Speso tanto col Venezia! Premier League? Sto bene qui»

è intervenuto poco prima di Inter-Arsenal, match valevole per la quarta giornata della Champions, in programma a San Siro alle ore 21. Di seguito quanto dichiarato a Prime VideoMOTIVATE – Simoneha parlato così prima di Inter-Arsenal: «Questa è una partita importante, la serenità ci deve essere sempre. Abbiamo una partita difficile, ma cercheremo di farla nel migliore dei modi.? Chiaramente abbiamo avuto sei partite dispendiose, si ragiona partita dopo partita. Mentre prima delavevamoil giusto, quella con ilè stata una prova dispendiosa e ci sono gli strumenti per valutare. I giocatori hanno dato tutti ampia disponibilità, poi vanno fatte delle. Abbiamo dovuto giocare con gli stessi uomini più volte perché abbiamo avuto dei problemi che ci hanno rallentato le solite rotazioni.