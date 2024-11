Inter-Napoli ecco chi arbitrerà la sfida scudetto

Leggi tutto su Ilnerazzurro.it

Resa nota la designazione arbitrale di, lain programma domenica sera alle ore 20.45. Sarà Maurizio Mariani a dirigere la gara. Al Var ci sarà Di Paolo.: arbitra Mariani MARIANI GIALLATINI – COLAROSSI IV: MARCENARO VAR: DI PAOLO AVAR: AURELIANO Chi è Mariani Maurizio Mariani è tra i maggiori rappresentanti della classe arbitrale italiana in Europa. Ha compiuto da poco 42 anni, di Aprilia con un passato nella Marina Militare. Amante della tecnologia per motivi professionali appoggia l’utilizzo del VAR e della comunicazione aperta in campo con i giocatori: conosciamolo meglio.