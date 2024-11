Ilfoglio.it - Il Memoriale di Edgardo Mortara

Redatto in spagnolo nel 1888, anno nel quale ricorreva il decennale della scomparsa di Pio IX, e copiato in una versione dattiloscritta risalente probabilmente al 1954-55, in occasione dell’apertura del processo di beatificazione di Papa Mastai Ferretti, ildi(1851-1940) viene presentato ora in questa nuova edizione, volta a restituire ai lettori il testo nella sua integrità e a fornirgli un’attenta curatela. E’ inoltre importante mettere in rilievo come il libro vada riletto alla luce delle novità verificatesi nel corso degli ultimi decenni nell’ambito del dialogo ebraico-cristiano, dal momento che è sostanzialmente mutato l’atteggiamento delle istituzioni cattoliche. Molti giudizi formulati al riguardo daappaiono invece coerenti con gli insegnamenti teologici impartiti nella sua epoca, quando si continuava a ribadire la condanna del popolo ritenuto deicida e si vedeva nella Chiesa il nuovo Israele.