Ilfoglio.it - Il concetto di specie e il vantaggio della modifica genetica

Leggi tutto su Ilfoglio.it

La definizione diè stata a lungo uno dei problemi più complessi e dibattuti in biologia evolutiva. Tradizionalmente, ildiè stato legato all'isolamento riproduttivo: due popolazioni appartengono adiverse se non possono produrre prole fertile. Ma questa definizione ha limiti evidenti, soprattutto quando si parla di organismi che si riproducono in modo asessuale, di casi di ibridazione tradiverse e del fenomeno del trasferimento genico orizzontale (Hgt). In questi contesti, la visione dicome unità isolate si sgretola: la diversitàpuò fluire non solo tra individuistessa, ma anche tradiverse e perfino tra regni, come piante e batteri. Il trasferimento genico orizzontale tra piante e batteri è un esempio che mette in discussione l'idea dicome unità isolate.