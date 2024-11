Ilfattoquotidiano.it - Gallinari: “Ritorno in Europa? Non ci penso, sono in attesa dei una chiamata dall’NBA”

Danilo, uno dei migliori giocatori di basket italiano, è ancora indelladi una squadra NBA dopo aver cambiato ben 4 team nell’anno passato (Washington, Boston, Detroit, Milwaukee): “Quando il mio agente vede la chance di un provino, mi avvisa. Per ora il telefono tace, ho fatto dei work out solo in estate”, ha dichiarato al Corriere della Sera. “Non mi aspettavo di sicuro di ritrovarmi in questa situazione, matranquillo. Purtroppocambiate le normative del salary cap e quelle che regolano la tassazione, oltre che i rapporti tra giocatori, associazione Nba, Cba: alcuni veterani, come me,penalizzati. Ciascun club ha tempi diversi, il mercato è sempre aperto e devo stare pronto”, ha ammesso il giocatore italiano. “Intanto mi alleno, anche pensando alla prospettiva delin Nazionale.