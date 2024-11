Frecce tricolori di me**a la professoressa di Venezia si difende dopo lo sfogo | Ce l’ho con l’inquinamento acustico

Leggi tutto su Open.online

di merda». Così Elena Nonveiller, una prof del liceo Foscarini di, aveva commentato su Facebook il passaggio adella pattuglia acrobatica dell’aeronautica. L’occasione era l’anniversario delle Forze Armate: l’esibizione in presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella e del ministro della Difesa Guido Crosetto. Losocial non è però passato inosservato e la segnalazione è arrivata anche alla scuola dove insegna la docente. Raggiunta dall’Ansa, la dirigente Alessandra Artusi ha commentato: «Me ne sto occupando da stamane, è un fatto molto grave e insensato. Da oggi sto compiendo le verifiche per quanto di mia competenza e non è escluso che possano essere presi provvedimenti disciplinari». La docente si è però difesa: «Cecone atmosferico».