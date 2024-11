Lanazione.it - Esami al Baldaccio, disagi e proteste. Il parcheggio ancora non decolla: "È come muoversi in un labirinto"

Leggi tutto su Lanazione.it

AREZZO Auto posteggiate in divieto di sosta, autobus in coda e rallentamenti negli orari di punta. Èfonte diil centro prelievi, che non attira le simpatie degli automobilisti a caccia di un. Eppure ilc’è e funziona, è proprio nella parte inferiore del centro sanitario aperto lo scorso 26 agosto: è qui che ogni mattina i pazienti si recano per eseguire prelievi. Un servizio importante, concentrato nel centro cittadino. Ma quello che non gira, almeno nei commenti degli aretini, è l’aspetto della logistica, in particolare l’area di sosta. Tra le testimonianze più evidenti c’è chi pur utilizzando ilda anni, dopo l’apertura del centro prelievi, racconta di incontrare ogni mattina persone anziane disorientate e in difficoltà che hanno bisogno di essere accompagnate dalsotterraneo all’ingresso del centro prelievi.