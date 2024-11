Lapresse.it - Elezioni Usa, i risultati live: primi exit poll Cnn bocciano l’Amministrazione uscente

Testa a testa all’ultimo voto tra Donald Trump e Kamala Harris nellepresidenziali Usa. I due candidati alla ricerca dei 270 grandi elettori per assicurarsi la Casa Bianca. Ecco tutti iin diretta. A mezzanotte ora italiana idaiStati. IN AGGIORNAMENTO 23:33 Polizia Philadelphia smentisce Trump: “Nessun problema ai seggi” Il dipartimento di polizia di Philadelphia ridimensiona l’allarme sui “brogli massicci” che, secondo Donald Trump, sarebbero in corso nella città. Secondo quanto riferito dal dipartimento alla Cnn, non risulterebbero problemi da richiedere l’intervento delle forze dell’ordine. Nel pomeriggio, Trump aveva pubblicato su Truth Social un post nel quale affermava: “Si parla molto di brogli massicci a Filadelfia. Intervenga la polizia!”. 23:21 Trump: “Voci di brogli massicci a Philadelphia, intervenga polizia” “Si parla molto di brogli massicci a Filadelfia.