Concerto al buio al Memoriale delle Deportazioni

Firenze, 6 novembre 2024 - Il 10 novembre ci sarà l'iniziativa Musei in Musica al. La mattinata, si legge in una nota, vede in programma una visita guidata alle 10, una alle 12 e alle 11, per i partecipanti a entrambe le visite, un “al”, durante il quale le luci dello spazio verranno abbassate per permettere a vedenti, ciechi e ipovedenti di fruire tanto dello spazio quanto della musica in forma accessibile e inclusiva, ponendo in secondo piano gli stimoli visivi convenzionali. Il progetto è sviluppato dai Musei Civici Fiorentini, da Muse e dall’orchestra filarmonica La Filharmonie per favorire un approccio multidisciplinare al patrimonio culturale, in occasione della seconda edizione della rassegna Sinfonia di Vibrazioni (direzione musicale Nima Keshavarzi, direzione artistica Giulio Arnofi) tesa a proporre percorsi musicali accessibili.