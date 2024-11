Superguidatv.it - Chi è uscito a La Talpa, l’eliminato della prima puntata è Ludovica Frasca | Video Mediaset

è il primo eliminato de La. Il reality, condotto da Diletta Leotta, è andato in onda per lamartedì 5 novembre 2024 inserata su Canale 5. Ad inizio, il gruppo ha deciso di fidarsi di Gilles Rocca che ha assegnato delle anfore ad ognuno di loro. In una c’era l’immunità, data a Elisa Di Francisca, e in un’altra l’eliminazione. Solo Marina la Rosa ha deciso di cambiare la sua anfora rifiutando la 5 che era neutra. Ad essere eliminato per volere di Rocca è stato Alessandro Egger. L’uomo però è rientrato in gioco decidendo di azzerare il montepremi. All’asta Marco Melandri ha deciso di giocarsi l’intero montepremi di 14.500 euro per avere l’immunità. Poi ci sono state 15 domande tutte sull’identità. Il concorrente che ha dato più risposte sbagliate ed è stato eliminato da Laè stato