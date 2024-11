Udine20.it - Aperture: progetto fotografico e antropologico racconta luoghi e persone dell’Alta Val del Torre

Leggi tutto su Udine20.it

è un’esperienza di arte visiva e relazionale. Nel mese di agosto, durante una residenza artistica di una settimana, 6 giovani artiste e artisti si sono confrontati con il territorioVale i suoi abitanti attraverso uno strumento analogico: una macchina fotografica di grande formato installata su un Apecar. Al termine della settimana il loro racconto è diventato la mostra fotografica, che sarà visitabile dal pubblico in tre distinte tappe attraverso la regione Friuli Venezia Giulia, a cavallo fra novembre e dicembre. Si comincia da Udine, con l’inaugurazione dell’esposizione in programma mercoledì 7 novembre (ore 18.00) allo Spazio35 di Via Caterina Percoto. La mostra sarà poi fruibile da tutti nelle giornate di venerdì e sabato 8 e 9 novembre, dalle 10.00 alle 18.