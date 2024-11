Dailymilan.it - Verso Real Madrid-Milan, Carlo Ancelotti recupera un titolarissimo: Paulo Fonseca è avvisato!

, in vista della sfida di Champions con ilhato un: eFonseca trema. Il motivo Ilsi prepara alla grande sfida di Champions League contro il– gara valevole per la quarta giornata della competizione europea – e per l’occasione,hato un, la cui presenza era in dubbio fino a qualche ora fa: stiamo parlando di Rodrygo, l’attaccante brasiliano dei Blancos che sarà a disposizione del tecnico italiano. Come riportato anche dalla Gazzetta dello Sport, infatti,potrà di nuovo fare affidamento sull’attaccante del Brasile eFonseca trema. Sì, perchè il giocatore in questione è davvero una pedina fondamentale per il, a partita in corso. Nel maggio 2022, infatti, fu proprio Rodrygo a regalare una clamorosa vittoria in Champions League alle merengues (contro il City), grazie a una doppietta messa a segno da subentrato allo scadere.