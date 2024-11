Ilgiornale.it - Trattoria della Gloria, anarchia e piacere

Locale di via Pichi a Milano ha in cucina Tommaso Melilli, autore di libri interessanti sulla gastronomia contemporanea, qui in veste di oste con i soci Rocco e Luca. La sua cucina è sostenibile, responsabile, consapevole ma soprattutto molto gustosa. Esplora gusti inconsueti e può essere goduta sia da chi tende a farsi domande sia da chi quando mangia non vuole pensieri. Vini naturali e tanta allegria. E il bancone è sempre libero