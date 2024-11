Thesocialpost.it - Tragedia a Gorizia: bus finisce in un giardino, morto l’autista

Dramma oggi, 5 novembre, poco dopo le 13 in una tranquilla via di. Un autobus di linea fuori servizio è uscito di strada, finendo la sua corsa neldi un’abitazione. Alla guida, un autista dell’Azienda Provinciale Trasporti, che stava rientrando al deposito. Nessun passeggero si trovava a bordo e, per fortuna, nessuno si è trovato nel punto esatto dell’impatto. Ma per il conducente, purtroppo, non c’è stato nulla da fare.Leggi anche: Cremona, studente di 16 annidopo un malore a scuola: la caduta dalle scale a fine lezione Una prima ricostruzione L’ipotesi più accreditata tra i soccorritori parla di un possibile malore improvviso. Il mezzo, ormai senza controllo, ha attraversato la carreggiata, si è schiantato nelè rimasto bloccato all’interno.