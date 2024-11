Nerdpool.it - The Black Phone 2 – Di cosa parlerà il sequel?

Leggi tutto su Nerdpool.it

Halloween sarà anche finito, ma Scott Derrickson ha appena iniziato a portare nuovo terrore nel mondo del cinema. Il regista di Doctor Strange e Sinister ha ottenuto un successo nel mondo dell’Horror con The, un adattamento di Joe Hill per Blumhouse con Ethan Hawke. Dopo aver ricevuto recensioni entusiastiche e aver guadagnato più di 160 milioni di dollari al botteghino, Thesta per tornare con un, la cui lavorazione è ufficialmente iniziata. The2 è in lavorazione da un po’ di tempo, ma lunedì le riprese sono finalmente iniziate. Derrickson ha condiviso sui social media una foto dal set, che mostra il logo di The2 sullo schienale della sua sedia. Nella didascalia ha confermato che la produzione delè effettivamente iniziata.