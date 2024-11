Lanazione.it - Spenti i riflettori, subito lo smontaggio. E ora la grande trasferta a Milano

Appena conclusa l’edizione “Butterfly effect” del festival Lucca Comics & Games, la macchina organizzativa e logistica si è messaal lavoro allodelle strutture. Dato il tempo necessario agli espositori di portare via i loro materiali dai padiglioni,già dalle prime ore di ieri mattina, lunedì 6 novembre, hanno preso il via le operazioni di. L’impegno di Lucca Crea, in accordo con l’amministrazione comunale, è quello di liberare al più presto possibile, le piazze e le vie, a partire da quelle del centro storico. Ma Lucca Comics & Games, quest’anno, non finisce con la manifestazione di cinque giorni appena archiviata. L’attenzione si sposta alla Fabbrica del Vapore di, per “Amano Corpus Animae“, la piùesposizione, realizzata e prodotta da Lucca Comics & Games, mai realizzata in Europa per celebrare l’arte del visionario Maestro Yoshitaka Amano, con oltre 130 opere originali provenienti dai suoi studi di Tokyo per raccontare la storia dell’animazione e dell’intrattenimento mondiale, da Tatsunoko a Final Fantasy, passando per Vogue.