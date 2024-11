Lapresse.it - Spagna, allerta a Barcellona: voli cancellati a El Prat. Si indaga su aggressione a Sanchez e reali

Le piogge torrenziali che da una settimana stanno colpendo senza sosta lasi sono spostate in Catalogna, in particolare lungo il litorale della provincia di, dove è stata dichiarata lunedì mattina l’rossa. Decine disono statiall’aeroporto di Ele la circolazione dei treni regionali è rimasta bloccata per quasi tutta la giornata. La crisi meteorologica è invece terminata nella Comunità valenciana, che ha subito danni pesantissimi con almeno 217 vittime e ancora un numero imprecisato di dispersi. L’azione dell’Unità militare di emergenza, dei vigili del fuoco e della polizia si sta concentrando nel drenare acqua e fango dai garage e parcheggi sotterranei che con l’alluvione sono diventati delle trappole mortali. Secondo quanto ha riferito la polizia, al momento non sono state ritrovate vittime nel grande parking del centro commerciale Bonaire ad Aldaia, che è stato sommerso dall’acqua durante l’alluvione.