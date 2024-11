Quotidiano.net - Sondaggi Usa: Harris si avvicina a Trump. Ma il testa a testa resta assoluto

Leggi tutto su Quotidiano.net

New York, 5 novembre 2024 – Eccoli gli ultimisulle elezioni Usa 2024 e le valutazioni probabilistiche aggiornate fatte dai siti “aggregatori” più qualificati. Ne abbiamo scelti tre. 538 (ABC news), 270 To Win e Real Clear Politics.elezioni Usa 2024, mappe in tempo reale: chi è avanti Stato per Stato TOPSHOT - Residents of Dixville Notch cast their ballots in the US election at midnight in the living room of the Tillotson House at the Balsams Grand Resort, marking the first votes in the US election, in Dixville Notch, New Hampshire on November 5, 2024. The six people voting in Dixville Notch, four Republican and two undeclared, kick off Election Day at the stroke of midnight. Vice President Kamalaand former President Donaldhave tied with three votes each.